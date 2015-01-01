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खेल मैदान में नालियों का गंदा पानी:खेल मैदान की सेहत बिगाड़ रहा घरों से निकल रहा नालियों का गंदा पानी

केलवाड़ा19 मिनट पहले
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दांता व केलवाड़ा दोनों पंचायतों के मुख्य खेल मैदान की हालत दिनोंदिन बिगड़ने लगी है। सेहत बनाने के लिए यहां रोजाना बच्चे खेलों में जोर आजमाइश करने, प्रेक्टिस के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आसपास के घरों से निकलने वाला नालियों का गंदा पानी खेल मैदान की सेहत को बिगाड़ रहा है।सीताबाड़ी राेड के समीप शहीद भगत सिंह के नाम से कस्बे के बीचोंबीच स्थित मुख्य खेल मैदान की हालत बिगड़ती जा रही है। जिम्मेदार पदाधिकारियों, पंचायत व जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते यहां आस पड़ौस रहने वाले लोग गंदगी व कचरा फैलाते हैं। इतना ही नहीं घरों से निकलने वाला नालियों का गंदा पानी भी इस खेल मैदान में एकत्र हो रहा है। जिससे खेल मैदान के बीचोंबीच कीचड़ व गंदगी फैल गई है। ऐसे में यहां प्रेक्टिस के लिए आने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहने को तो खेल मैदान की चारदीवारी बनी हुई है, लेकिन लोगों ने सुविधा अनुसार इसे जगह-जगह से तोड़कर रास्ते निकाल लिए हैं। कस्बे में बच्चों के लिए इस खेल मैदान के अलावा कोई दूसरा स्थान भी नहीं है। ऐसे में पंचायतों, प्रशासन को चाहिए कि गांव के बच्चों की सेहत के लिए इस मैदान की साफ-सफाई व सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कदम उठाए जाएं, ताकि कस्बे का एकमात्र खेल मैदान सुरक्षित रह सके।

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