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मौसम:रात का पारा 4 डिग्री लुढ़ककर 11 डिग्री रहा सुबह-शाम चली सर्द हवाओं ने बढ़ाई गलन

बारांएक घंटा पहले
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  • अधिकतम तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी, दाेपहर में हल्की धूप ने सर्दी से दी कुछ राहत

शहर समेत जिलेभर में अब सर्दी बढ़ने लगी है। शहर में सुबह से ही धूप निकली, जिससे लोगों को सर्दी से थोडी़ राहत मिली। दोपहर में धूप निकलने से तापमान बढ़ा। शाम के समय हवा चलने से तापमान में गिरावट का दौर शुरू हुआ। रात के समय में लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपडे़ पहने दिखाई दिए। शुक्रवार को एक ही दिन में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट आई। गुरुवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में मौसम में नमी होने से हवा का स्तर भी अधिक रहा। शुक्रवार को शुद्ध हवा का स्तर 111 एक्यूआई दर्ज किया गया। जिले मंे किसानो की ओर से रबी की फसलों की बुवाई का कार्य किया जा रहा है। जिले में इस बार कृषि विभाग की ओर से 3 लाख 36 हजार 500 हैक्टेयर में फसलो की बुवाई का लक्ष्य लिया गया है। इसमें करीब 70 प्रतिशत बुवाई का कार्य पूरा चुका है। जिले में इस साल कम बारिश होने से विभाग की ओर से किसानों को कम सिंचाई वाली फसलों की बुवाई करने की सलाह दी गई है।

जिले में 15 दिंसबर तक गेंहू की बुवाई का कार्य चलेगा। वहीं बदलते मौसम के बीच डॉक्टरों ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। फिजिशियन डॉ. धनराज सुमन ने बताया कि आगामी समय में कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है।

लोगों को घर से बाहर जाते समय अनिवार्य रूप से मास्क लगाना चाहिए व बाजारो में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी चाहिए। इस दौरान भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। बदलते मौसम के बीच बच्चो व बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। कोई भी परेशानी होने पर डॉक्टरो से सलाह लें।

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