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आरोप भाभी ने मिलाया खाने में जहर:युवती की तबीयत बिगड़ी, ननद का आरोप भाभी ने मिलाया खाने में जहर

बारां4 घंटे पहले
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क्षेत्र के एक गांव सीमली निवासी एक युवती की खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने निजी अस्पताल मे भर्ती करवाया है। पीड़िता ने पुलिस रिपोर्ट में भाभी की ओर से आटे में विषाक्त मिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सदर थाना एसआई सीताराम ने बताया कि सीमली निवासी कल्पना (21) ने पर्चा बयान में बताया है कि करीब एक साल पहले भाई की मृत्यु के बाद से भाभी से अनबन रहती है। उसकी भाभी अधिकांश समय मायके रहती है। कभी कभी गांव में आती है। मंगलवार दोपहर बाद उसकी भाभी घर पर आई थी। इस दौरान घर पर पीड़िता व उसकी मां घर पर मौजूद नहीं थे। पीड़िता व परिजनों ने शक जताते हुए आरोप लगाया है कि उसकी भाभी ने द्वेषतापूर्ण आटे में विषाक्त मिला दिया। शाम को पीड़िता व उसकी मां ने घर पर पहुंचकर खाना बनाया। इस दौरान खाना खाने पर पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे गांव में एक क्लिनिक पर दिखाया। सुधार नहीं होने पर बारां में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

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