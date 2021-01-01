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खिताबी भिडंत:फुटबॉल में बारां-अंता के मध्य आज होगी खिताबी भिडंत

बारां4 घंटे पहले
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शहर के स्टेशन रोड स्थित श्रीराम स्टेडियम में रविवार को जिला फुटबाल संगम की ओर से आयोजित फुटबाल प्रतियोगिता में दूसरे दिन सेमी फाइनल मैच के रोचक मुकाबले हुए।खिलाड़ियों ने पूरे दमखम के साथ आपसी तालमेल बनाए हुए प्रतिद्वंद्वी टीम को पछाड़ने के प्रयास किए। संघ के प्रवक्ता सुनील शर्मा ने बताया कि पहला सेमीफाइनल हाडौती क्लब सीनियर व हाडौती जूनियर के बीच खेला गया। जिसमें हाडौती जूनियर की टीम 1-0 गोल से विजेता रही। पहले मैच के दौरान अतिथि बारां डीएसपी मनोज गुप्ता व यातायात शाखा प्रभारी आशा बारहठ ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। दूसरा सेमीफाइनल अंता व अटरू के बीच हुआ। कड़े मुकाबले में अंता ने विपक्षी टीम को 2-1 गोल से शिकस्त दी। मैच के अतिथि नगर परिषद के उप सभापति नरेश गोयल थे। इस दौरान आयोजन सचिव भीमराज चौधरी व पुरुषोत्तम नागर भी मौजूद रहे। अतिथियों का खेल मैदान में पहुंचने पर फुटबाल संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल माथोडिया, सचिव अब्दुल अजीज, अमित मदान सहित आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। सोमवार को फाइनल मैच में हाडौती क्लब जूनियर बारां व मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब अंता के मध्य होगा। प्रतियोगिता में विजेता टीम को व्यक्तिगत पुरस्कार के अलावा ट्राॅफी सहित 31 सौ रुपए नगद पुरस्कार तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को व्यक्तिगत पुरस्कार ट्रॉफी सहित इक्कीस सौ रुपए दिए जाएंगे।

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