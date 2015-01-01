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जेल के बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा:यूटीआरसी ने की जिले की जेल के बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा

बारां4 घंटे पहले
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विधिक सेवा सप्ताह के दौरान डालसा की विचाराधीन बंदी समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजीतकुमार हिंगर की अध्यक्षता में शनिवार को किया गया। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार विचाराधीन बंदी समीक्षा समिति का गठन प्रत्येक जिला स्तर पर किया गया है।उल्लेखनीय है कि यूटीआरसी को अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। जिले में यह कमेटी जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में कार्यरत है। जिसके सदस्य कलेक्टर, एसपी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला जेल अधीक्षक तथा जिला लोक अभियोजक हैं। डालसा सचिव के अनुसार इस बैठक में कमेटी के अध्यक्ष अजीत कुमार हिंगर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कलेक्टर इंद्रसिंह राव, एसपी की ओर से पुलिस उप अधीक्षक राकेश कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शिवकुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीताराम मीना तथा लोक अभियोजक भारतभूषण सक्सेना मौजूद थे। कलेक्टर राव ने बताया कि जिले की जेलों में कैदियों की संख्या अधिक होने से जिले की जेलें अतिभारित हैं। जिस कारण उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार विचाराधीन बंदियों की जमानत अथवा जल्द गति से विचारण की सिफारिश समिति की ओर से की जाती है। न्यायालय यूटीआरसी की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि यूटीआरसी की बैठक साप्ताहिक तौर पर आयोजित की जाती है। माह मार्च से अब तक कुल 263 बंदियों के प्रकरणों की जमानत स्वीकार किए जाने, त्वरित गति से निस्तारण की सिफारिश की जा चुकी है। जिनमें से 93 बंदियों को अभी तक रिहा किया जा चुका है। विधिक सेवा सप्ताह के दौरान बंदियों को यूटीआरसी के महत्व के बारे में जिले के जेलर मोहम्मद आरिफ खान, छबड़ा सब जेल के सब जेलर पृथ्वीराज हाड़ा तथा अटरू सब जेल के सब जेलर सीताराम मीना ने जानकारी दी।पुत्र के जन्मदिन पर किया रक्तदान: बारां. वर्तमान में ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए फतेहपुर निवासी पंचायत समिति सदस्य सिद्धार्थ नागर ने अपने दोस्तों के साथ अपने पुत्र अभय का जन्मदिन ब्लड बैंक में रक्तदान करके मनाया। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर इस ब्लड से किसी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे व असहाय को जीवनदान मिलता है तो इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. बिहारीलाल मीणा ने इस पर सिद्धार्थ को धन्यवाद दिया। वहीं अपील व अनुरोध किया कि ब्लड बैंक में ब्लड खत्म हो गया है। रक्तदाता व नागरिक ब्लड बैंक आकर रक्तदान करें, शिविर भी आयोजित करवाएं। इस दौरान ब्लड बैंक स्टाफकर्मी मनोहर नागर व लक्ष्मीकांत ने सहयोग किया।

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