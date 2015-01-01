पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

बोर्ड की बैठक:ग्राम सेवा सहकारी समिति बोर्ड की बैठक आयोजित

बारां4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मंडोला ग्राम सेवा सहकारी समिति बोर्ड की बैठक समिति कार्यालय पर सोशल डिस्टेंस व कोरोना गाइड लाइन की पालना के साथ हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद नागर ने की। व्यवस्थापक अशोक मीणा ने बताया कि इस दौरान गत बैठक में किए प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श किया गया और दीपावली पूजन व आगामी कार्यों के प्रस्ताव लिए गए। अध्यक्ष नागर ने समिति की ओर से पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की। बैठक में जीएसएस बोर्ड के उपाध्यक्ष कमलेशकुमार नागर, संचालक पुरुषोत्तम नागर, प्रभुलाल नागर, दौलतराम नागर, भैरुलाल मीणा, राजेंद्रकुमार नागर, समिति के ओमप्रकाश सुमन आदि मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें