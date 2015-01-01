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बिजली नहीं:दिन में सिंगल फेज बिजली नहीं आने से ग्रामीण परेशान

भंवरगढ़5 घंटे पहले
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ग्रामीण क्षेत्र में दिन में सिंगल फेज बिजली की सप्लाई नहीं आने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान महापंचायत के जगदीशसिंह अटवाल, रमेश मीणा व बकनपुरा सरपंच पवनदीप सिंह ने कहा कि दीपावली पर्व को लेकर घरों में साफ-सफाई का दौर चल रहा है, लेकिन बिजली निगम की ओर से क्षेत्र में दिन में सिंगल फेज बिजली की सप्लाई नहीं देने से क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि फीडर से आने वाली सिंगल फेज सप्लाई को दिन में बंद कर दिया जाता है। ऐसे में कोई किसान अगर सिंगल फेज मोटर चलाता है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ लोगों की वजह से पूरे फीडर के घरेलू कनेक्शन वालों की सप्लाई बंद कर परेशान किया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों ने नियमित रूप से सिंगल फेज सप्लाई देने की मांग की है।

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