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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान:शुद्ध के लिए युद्ध अभियान ; समरानियां से 2 और केलवाड़ा से एक खाद्य पदार्थ का सैंपल लिया

बारां3 घंटे पहले
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जिले में त्यौहारी सीजन पर राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सामग्री की जांच की जा रही है। इस दौरान खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और शुद्धता की जांच के लिए सेंपल भी लिए जा रहे हैं। गुरुवार को टीम ने केलवाड़ा व समरानियां पहुंचकर दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान केलवाड़ा में एक और समरानियां में दो दुकानों से सेंपल लिए हैं। अभियान प्रभारी डिप्टी सीएमएचओ डॉ. राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि गुरूवार को टीम ने 3 जगहो से सेंपल लिए हैं। इनमें समरानियां से एक दुकान ने घी का सेंपल लिया गया व समरानियां कस्बे में स्थित मिठाई की दुकान से दूध व शक्कर से निर्मित मिठाई का सेंपल लिया है। वहीं केलवाड़ा में एक दुकान से दूध बर्फी का सेंपल लिया गया। इन सभी जगहों से सेंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। अगर जांच में यह सेंपल अनसेफ पाए जाते है, तो इन दुकानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने दुकानदारों से सफाई रखने, शुद्ध सामग्री की बिक्री करने, मिठाई की ट्रे पर निर्माण एक्सपायरी की तारीख दर्ज करने को कहा है। निरीक्षण में अनियमितता मिलने पर विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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