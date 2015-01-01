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मुख्य मार्ग पर फैल रहा पानी:गोबरचा गांव में मुख्य मार्ग पर फैल रहा पानी

भंवरगढ़18 मिनट पहले
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सकरावदा पंचायत के गोबरचा गांव में आम रास्ते पर जलभराव होने से राहगीरों व वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गोबरचा में बजरंगगढ़ मुख्य मार्ग पर नालियों का निर्माण नहीं होने से घरों से निकलने वाला पानी सड़क पर ही फैल रहा है। जिससे सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।डामरीकरण नहीं होने से सड़क पर हो रहे गड्‌ढों में पानी भरने से राहगीरों व वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। जबकि सकरावदा का पंचायत का मुख्यालय गोबरचा में होने के बावजूद पंचायत की ओर से नालियों का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। ग्रामीणों ने आमजन की परेशानी को देखते हुए नालियों के निर्माण के साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त कराने की मांग की है।

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