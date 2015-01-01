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खेती-किसानी:कम बारिश होने से 60 प्रतिशत तक घटेगा गेहूं का रकबा

भंवरगढ़3 घंटे पहले
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  • इस बार भंवरगढ़ क्षेत्र में किसान चना और सरसों की अधिक कर रहे हैं बुवाई

क्षेत्र में बारिश कम होने पर इसका सीधा असर रबी की फसल पर पड़ा है। इस बार क्षेत्र में गेहूं की बंपर पैदावार करने वाले भंवरगढ़ क्षेत्र में गेहूं का रकबा 60 प्रतिशत तक घट गया है। ऐसे में किसानों ने गेहूं के स्थान पर कम पानी वाली फसलों चना व सरसों की बुवाई अधिक रकबे में की है।

पूर्व सरपंच धर्मराज चौधरी ने कहा कि इस बार कम बारिश होने के साथ ही तालाब से भी केवल पलेवा के लिए ही पानी मिल पा रहा है। इसके चलते 60 प्रतिशत किसानों ने इस बार गेहूं की बुवाई नहीं करने का निर्णय लिया है। जबकि भंवरगढ़ क्षेत्र में जिले की सबसे अच्छी क्वालिटी के गेहूं की बंपर पैदावार होती है। इस बार किसानों ने कम बारिश के कारण गेहूं की फसल कम रकबे में बोई है। कृषि विभाग के सहायक अधिकारी दुष्यंत कुमार ने बताया कि इस बार क्षेत्र में कम बारिश होने की वजह से 60 प्रतिशत तक गेहूं का रकबा घट गया है। इस बार किसानों को भी कम पानी की फसलें करने की सलाह दी गई थी। जिसको मानते हुए किसानों ने भी सरसों व चने की फसल को महत्व दिया। कम सिंचाई वाली फसल की बुवाई करने के बाद भी किसान अच्छा फायदा उठा सकेंगे।

अभी से हवा फेंकने लगे ट्यूबवेल
गांवों में सिंचाई के दौरान समस्या खड़ी होने लगी है। कई जगह पानी की समस्या है। भकरावदा निवासी किसान छीतरसिंह हाड़ा ने बताया कि इस बार कम बारिश होने से जलस्तर गिर गया है। जिसके चलते ट्यूबवेल से रुक-रुक कर पानी आता है। कई ट्यूबवेल हवा फेंकने लगे हैं। यही वजह है कि ज्यादातर किसान जिनके क्षेत्र में पानी की कमी है, उन्होंने गेहूं की जगह चना और सरसों की बुवाई की है।
इस वजह से बढ़ा चने व सरसों का रकबा
कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक चने व सरसों की फसल में एक से दो बार ही सिंचाई की जरूरत पड़ती है और इसी में फसल पककर तैयार हो जाती है। जबकि गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए पांच-छह बार सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। कम बारिश के कारण ज्यादा सिंचाई करना मुश्किल है। इसलिए किसानों का गेहूं की जगह सरसों व चने के प्रति रुझान बढ़ने से गेहूं का रकबा घट रहा है।

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