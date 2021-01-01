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सुविधा:डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकेंगे 7 वर्षों की मार्कशीट, प्रमाण-पत्र

बारां4 घंटे पहले
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  • माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शुरू किया गया डिजिटल लॉकर, 2014 से 2020 तक के दस्तावेज रख सकेंगे

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर बोर्ड से दसवीं और बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। बोर्ड ने डिजिटल लॉकर सुविधा के तहत अब 2014 से 2020 तक के दस्तावेज उपलब्ध करवाने की शुरुआत कर दी है। अब छात्र-छात्राओं के पिछले 7 सालों के दस्तावेज जैसे अंकतालिका, प्रमाण पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र आदि डिजिटल लॉकर में हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। जिससे आरबीएसई के विद्यार्थी भी सीबीएसई की भांति इनका सुविधानुसार उपयोग कर सकेंगे। डिजिटल लॉकर की सुविधा मिलने के बाद विद्यार्थी जब चाहे अपने दस्तावेज की प्रतिलिपि खुद ही निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व विद्यार्थी सेवा केंद्र में आवेदन करने अथवा वहां चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।डिजी लॉकर की सुविधा में अब बोर्ड की ओर से 2014 से 2020 तक के दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए हैं। विद्यार्थी मोबाइल ऐप या कम्प्यूटर के माध्यम से डिजिटल लॉकर की अधिकृत वेबसाइट पर पंजीकरण करवाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सुविधा में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड जैसे दस्तावेज भी नि:शुल्क सहेजे जा सकते हैं।

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