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आत्महत्या:फांसी लगाकर युवती ने जान दी

बारां4 घंटे पहले
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छबड़ा उपखंड के बापचा थाना क्षेत्र के जैपला गांव में शनिवार को एक युवती फांसी का फंदा लगा लिया। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बापचा पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बापचा थानाधिकारी महेंद्रसिंह यादव ने बताया कि जैपला गांव निवासी निवासी 18 वर्षीय दीपिका राजपूत ने शनिवार सुबह घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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