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संकल्प कार्यक्रम:वर्ल्ड विजन ने आयोजित किया संकल्प कार्यक्रम

बारां4 घंटे पहले
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ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत करवरीकलां के मोयदा गांव में गुरुवार को वर्ल्ड विजन की ओर से बाल शोषण को समाप्त करने के लिए संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया।वर्ल्ड विजन संस्था के मुकेश शर्मा ने बताया कि ग्राम मोयदा में संस्था की ओर से 14 नवंबर बालदिवस व दीपावली पर्व के दौरान सभी से आह्वान किया कि इस दीपावली पर संकल्प लेकर एक दीपक बाल शोषण को समाप्त करने के लिए जलाएं। जिससे छोटे-छोटे बच्चों के जीवन में उजाला लाकर शोषण के विरुद्ध शपथ लेकर बाल शोषण के अंधकार को दूर कर सकें।कार्यक्रम के दौरान कैंडल जलाकर उपस्थित लोगों को संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर वर्ल्ड विजन संस्था के मुकेश शर्मा, व प्रतिष्ठा शर्मा, बाल सुरक्षा समिति के सदस्य, कार्यकर्ता, आशा व किशोरियां व बच्चे मौजूद थे।

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