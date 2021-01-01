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अध्यक्ष का पद सामान्य:भवानीमंडी: दोनों पार्टियों को बराबर सीटें मिलने से संशय

भवानी मंडी4 घंटे पहले
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यहां 40 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस को 19-19 सीटें मिली हैं। जबकि दो वार्डों में निर्दलीय जीते हैं। पिछली बार यहां भाजपा का बोर्ड था। पिछले चुनाव से यहां कांग्रेस की सात सीटों की बढ़त मिली है। जबकि भाजपा की पिछली बार भी 19 ही सीटें थीं। यहां अध्यक्ष का पद सामान्य के लिए आरक्षित है।

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