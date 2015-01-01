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सरसों को नुकसान पहुंचा रहे हैं कीट-पतंगे:अंकुरित सरसों को नुकसान पहुंचा रहे हैं कीट-पतंगे

बोहत16 मिनट पहले
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कस्बे सहित क्षेत्र में अंकुरित होती सरसों की फसल में कीट-पतंगाें के प्रकोप से नुकसान हो रहा है। फसल को कीट-पतंगों से बचाने के लिए किसान लगातार कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। फिर भी कीट-पतंगों की रोकथाम नहीं हो पा रही है। जिससे किसान चिंतित हैं। कृषि अधिकारी भी क्षेत्र के किसानों की पूछ-परख नहीं कर रहे हैं।

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