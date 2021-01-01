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माैसम में बदलाव:पारे में 15 डिग्री का अंतर...दिन हो रहे गर्म, रातें सर्द

बूंदी4 घंटे पहले
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  • इस सप्ताह फिर बढ़ेगी सर्दी, आज 3 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम तापमान

जिलेभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ गया है। बुधवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है।दिन का तापमान बढ़ने से धूप चुभने लगी है और गर्म कपड़े पहने हुए पैदल चलते वक्त पसीना आने लगता है। हालांकि रातें फिलहाल ठंडी हैं। बुधवार को भी दिनभर तेज धूप रही। कृषि अधिकारियों ने किसानों को खेतों में खड़ी फसलों का नियमित निरीक्षण करने और कीट रोग का प्रकोप होने पर उपचार करने की सलाह दी है। अनुमान के मुताबिक गुरुवार को अधिकतम तापमान एक डिग्री और न्यूनतम तापमान तीन डिग्री गिर सकता है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री रहेगा। इसी तरह शुक्रवार को अधिकतम तापमान गुरुवार से 3 डिग्री गिरकर 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 2 और डिग्री गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।चेपा का प्रकोप बढ़ा: बदलते मौसम के चलते शहर में चेपा का प्रकोप बढ़ गया है। इन दिनों सरसों और अन्य फसलें पकाव पर हैं और इस दौरान चेपा रूपी मच्छर खेतों से उड़कर हवा के जरिए शहर में अा जाते हैं। बाइक-स्कूटी चालकों, साइकिल सवारों और राहगीराें की आंखों में चेपा घुस जाता है और तेज जलन होने लगती है, जैसे आंखों में मिर्च डाल दी हो।

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