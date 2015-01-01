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कोरोना का कहर:बूंदी में 19 नए कोरोना पॉजिटिव मिले

बूंदी3 घंटे पहले
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जिले में गुरुवार को 19 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके साथ ही अब तक 3 हजार 47 पॉजिटिव केस सामने आ चुके है। इस बीच, गुरुवार को 69 केस पॉजिटिव से निगेटिव हुए हैं। नए पॉजिटिव केस मिलने के बाद मेडिकल विभाग की टीम ने उनसे संपर्क कर उपचार की व्यवस्था की गई। अब 829 सैंपलों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है।बसोली. सीएचसी में गुरुवार को 47 जनों के काेविड सैंपल लिए गए। सीएचसी प्रभारी डॉ. राकेश मंडावरा ने बताया कि केंद्र पर समय-समय पर कोरोना की जानकारी के साथ सैंपलिंग की जाती है। गुरुवार को 47 जनों की सैंपलिंग की गई। इस दौरान जीएनएम सविता वर्मा, आशा कुमावत व स्टाफ शामिल रहा।

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