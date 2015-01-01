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मौसम का मिजाज सर्द:2 डिग्री लुढ़का पारा; बूंदी व 10 जिलों में आॅरेंज अलर्ट, शीतलहर की चेतावनी, पाले की आशंका से किसान चिंतित

बूंदी3 घंटे पहले
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  • ठंडी हवा चलने से जनजीवन अस्त-व्यस्त, फसलों पर जमी ओस की बूंदें

दिसंबर आधा गुजरने के साथ ही सर्दी असली रंग में आने लगी है। सर्दी के तेवर तीखे हो रहे हैं। बुधवार और गुरुवार के न्यूनतम पारे में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आते ही जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। बुधवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस था, गुरुवार को 2 डिग्री लुढ़ककर पारा 5 डिग्री पर आ गया है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार एक-दो दिन में पाला पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान 4 डिग्री या इससे नीचे चला जाता है तो पाला पड़ने की परिस्थितियां बनने लगती हैं। ऐसे में किसानों को जमीन के तापमान पर खास ध्यान रखना चाहिए। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।मौसम की भविष्यवाणी के अनुसार 26 दिसंबर तक पारा 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के पास टिका रहेगा। 27 से 30 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान जीरो डिग्री तक लुढ़क सकता है। ऐसे में किसानों को भी पाला पड़ने की आशंका को देखते हुए सचेत रहना होगा। शनिवार और रविवार को बादल छाने का अनुमान है। ठंडी हवाओं ने कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। तेज सर्दी के चलते जनजीवन प्रभावित होने लगा है। सुबह-शाम की आवाजाही सीमित हो रही है। हालांकि दिन में गुनगुनी धूप निकली।

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