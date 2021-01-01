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कोरोना अब खुद सर्वाइवल मोड पर:17 दिन में 2 हजार 554 जांचें हुई, सितंबर पीक में 14 प्रतिशत की संक्रमण दर अब 1.2% रह गई

बूंदी4 घंटे पहले
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  • कोरोना अब खुद सर्वाइवल मोड पर...यानी अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में
  • दिसंबर में प्रतिदिन औसतन 26 नए मरीज आ रहे थे सामने, जनवरी के अंत में औसतन आंकड़ा 5 नए मरीजों पर पहुंचा

मार्च व अप्रैल माह में ग्रीन जोन में रहने के बाद मई से अब तक जिले में 3 हजार 509 कोरोना संक्रमित सामने आए, जिनमें से 3 हजार 457 पॉजिटिव से निगेटिव हो चुके हैं, यानी जिले में अब 52 ही कोरोना एक्टिव केस हैं। इस तरह से जिले की रिकवरी रेट 98.52 प्रतिशत है। पिछले चार दिन में जो सैंपल की जांच हुई है, उसमें एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। यह राहत भरी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोरोना का खात्मा हो चुका है, बल्कि एहतियात बरतना अब भी उतना ही जरूरी है, जितना पहले था। दिसंबर माह में प्रतिदिन औसतन 26 नए मरीज सामने आ रहे थे। जनवरी में संक्रमितों का औसतन आंकड़ा 5 मरीजों पर आ पहुंचा। खास बात यह है कि कोरोना काल में सितंबर माह बूंदी जिले में पीक पर था, जिसमें 1051 पॉजिटिव केस सामने आए थे और पॉजिटिविटी रेट 14 प्रतिशत पर जा पहुंची थी, लेकिन उसके बाद अक्टूबर में पॉजिटिविटी रेट घट गई और नवंबर एक बार फिर 11.2 प्रतिशत पर पहुंच गई। हालांकि उसके बाद पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आती गई, जो अभी 1.2% है।

एक्सपर्ट से समझिए... कोरोना का सर्वाइवल मोड

कोविड-19 वायरस एक आरएनए वायरस है, इसे जिंदा रहने के लिए ह्यूमन बॉडी जरूरी है। जुलाई से नवंबर तक वायरस हाई ग्रेड लेवल पर था। सितंबर माह में संक्रमण दर 14 पर जा पहुंची थी। प्रतिदिन बड़ी संख्या मंे मरीज सामने आने लगे। हालांकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण वायरस का ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन कम हुआ। इंसानों में एंटी बॉडी डेवलप हुई तो वायरस कमजोर पड़ गया और खुद को रेप्लिकेट नहीं कर पाया। पिछले 17 दिन में देखें तो जिले में 30 पॉजिटिव केस सामने आए हैं।-डॉ. महेंद्र त्रिपाठी, सीएमएचओ बूंदी

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