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विश्व कैंसर दिवस विशेष:हर माह जिला अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं 50 नए कैंसर रोगी

बूंदी4 घंटे पहले
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  • इस बार वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है आई एम एंड आई विल यानी अपने सुखी सुरक्षित भविष्य के लिए आगे बढ़ेंगे

बूंदी में हर माह 40-50 नए कैंसर रोगी आ रहे हैं। नए व पुराने मिलाकर औसतन 20 कैंसर मरीज प्रतिदिन उपचार के लिए कोटा जाते हैं। अफसोस इस बात का है कि जागरुकता की कमी की वजह से लास्ट स्टेज में अस्पताल पहुंचते हैं। एक तिहाई कैंसर से होने वाली मौतों की वजह हमारी आदतें जैसे कि हमारा खानपान, तंबाकू, शराब, शारीरिक निष्क्रियता, फल सब्जियों का कम सेवन है। पूरे विश्व में 22 प्रतिशत कैंसर से मौतों के लिए तंबाकू जिम्मेदार है। पूरे विश्व में प्रमुख रूप से फेफड़े का कैंसर, स्तन का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, आंत और मलाशय का कैंसर के मामले सामने आते हैं।वर्ष 2018 में करीब 12 लाख कैंसर बीमारी के नए मरीज थे, जिसमें से करीब 8 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। भारत में नए पुराने केस मिलाकर करीब 23 लाख रोगी कैंसर बीमारी से पीड़ित हैं। भारत जैसे प्रगतिशील देश में कैंसर जैसी बीमारी प्रगति के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है।कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. हर्ष गोयल के अनुसार इस बार वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है आईएम एंड आई विल। इसका मतलब है कि यह दिन लोगों को, समाज को एकता के धागे में पिरोता है और हमें बताता है कि हम सभी संगठित होकर समाज में बढ़ने वाली इस बीमारी के खिलाफ जागरूक बनेंगे। हम स्वयं से वादा करेंगे कि हम सुखी सुरक्षित भविष्य के लिए आगे बढ़ेंगे।

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