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कोरेाना का कहर:खटकड़ बैंक की शाखा में एक कर्मी मिला कोरोना संक्रमित

खटकड़4 घंटे पहले
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कस्बे की बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में एक स्टाफ मेम्बर कोरोना पॉजिटिव मिला है। बैंक शाखा के सीनियर मैनेजर लाखनसिंह मीणा ने इसकी पुष्टि की करते हुए बताया कि शाखा में खाताधारकों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में ग्राहकाें का शाखा में निरन्तर आना-जाना लगा रहता है। कोविड-19 महामारी के चलते लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व कोरोना से बचाव की सावधानी बरतने को लेकर काफी समझाइश की जाती है, लेकिन लोग सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं करना चाहते हैं और न ही गंभीरता बरतते हैं। रविवार को सभी बैंक स्टाफ सदस्यों की कोरोना जांच करवाएंगे। बैंक शाखा को सेनेटाइज करवा दिया गया है।

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