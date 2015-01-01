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अहोई अष्टमी आज:अहोई अष्टमी आज, सर्वार्थ सिद्धि -रविपुष्य योग में महिलाएं रखेंगी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत

बूंदी4 घंटे पहले
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कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी या दाम्पत्य अष्टमी पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि पर रविवार पुष्य नक्षत्र का संयोग है।महिलाएं यह व्रत अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना और बच्चे के जीवन में सुख-शांति और तरक्की के लिए रखती हैं। इस दिन डाभ के पार्वती और शिवजी बनाकर उनको स्नान गंध अक्षत पुष्प आदि से पूजा करने से पुत्र योग बनता है। यह व्रत भी करवा चौथ की तरह ही होता है, करवा चौथ का व्रत पति के लिए रखा जाता है, लेकिन अहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए रखा जाता है। करवा चौथ में चांद को देखकर व्रत तोड़ा जाता है, लेकिन इसमें चांद की जगह तारों को देखकर व्रत पूरा होता है। अहोई अष्टमी पर इस बार कई शुभ संयोग बने हुए हैं, जो इस दिन की महत्ता को बढ़ा रहे हैं।ज्योतिषाचार्य अमित जैन ने बताया कि संतान के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए कार्तिक मास की अष्टमी को माताएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। इस बार यह व्रत रविवार को सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य योग के साथ है, जो कि शुभकारी व श्रेष्ठ फलदायक है।अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त{अष्टमी तिथि प्रारंभ: 8 नवंबर को सुबह 7.30 बजे।{समाप्ति : 9 नवंबर को सुबह 6.50 बजे।{पूजा करने का शुभ चौघड़िया मुहूर्त : सायं 5.29 बजे से 7.09 बजे तक।{अमृत चौघड़िया : सायं 7.09 बजे से 8.48 बजे तकचर चौघड़िया : रात्रि 8.48 बजे से 10.27 बजे तक।

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