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केशवरायपाटन:15 सालाें से पंचायत में सचिव रहा, अवैध संपत्ति कमाने की जांच शुरू

केशवरायपाटन2 घंटे पहले
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  • सहायक विकास अधिकारी बने 50 वर्षीय चिरंजीलाल शर्मा के आवास और दफ्तर पर एसीबी की दबिश

ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्राम सचिव से सहायक विकास अधिकारी बने 50 वर्षीय चिरंजीलाल शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति एकत्र करने को लेकर एसीबी द्वारा शुक्रवार को जांच की गई। उनके दफ्तर और आवास पर एसीबी टीम की ओर से दबिश दी गई, जिसकी पंचायत समिति क्षेत्रभर में दिनभर चर्चा बनी रही।

एसीबी की टीम ने चिरंजीलाल के लाखेरी व कोटा स्थित आवास पर छापेमारी कर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित किए। शर्मा पर 2.68 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने की जानकारी मिली है। जिसकी पड़ताल की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि केशवरायपाटन पंचायत समिति क्षेत्र की अलग-अलग ग्राम पंचायताें में चिरंजीलाल 15 सालाें से ग्राम सचिव के पद पर काम करता रहा है। सालभर पहले ही प्रमाेशन हुआ है, जिसके बाद से वह कार्यालय में सहायक विकास अधिकारी के पद पर काम कर रहा था।
पत्नी काे छाेड़ रखा: सूत्राें के अनुसार किसी के साथ लीव-इन-रिलेशन हाेने के चलते उसने अपनी पत्नी काे छाेड़ रखा है। उसका काेटा की ज्ञानविहार काॅलाेनी में आलीशान मकान बताया गया है। इसके अलावा लैंडमार्क सिटी में बेशकीमती जमीन है। कार और अन्य वाहन भी हैं। एसीबी की जांच के दायरे में इन सभी संपत्तियाें का रिकाॅर्ड खंगाला जा रहा है।

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