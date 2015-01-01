पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पंचायतीराज चुनाव 2020:भाजपा जिले से भेजेगी पैनल, प्रदेश समन्वय समिति जयपुर में करेंगी प्रत्याशियाें का चयन

बूंदी5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जिला प्रभारी ने कहा-तीन-तीन सदस्यों का पंचायतवार पैनल तैयार किया

भाजपा की ओर से नियुक्त किए गए पंचायतीराज चुनाव जिला प्रभारी मानसिंह गुर्जर ने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव को लेकर जिला समन्वय समिति की पंचायतवार बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों के बारे में समिति ने चिंतन-मंथन किया।

निजी रिसोर्ट में रखी गई पत्रकार वार्ता में जिला चुनाव प्रभारी ने कहा कि जिला समन्वय समिति प्रत्याशियों का पैनल बनाकर उसे प्रदेश कार्यालय भेजेगी, जहां पर प्रदेशस्तरीय समन्वय समिति द्वारा उम्मीदवार का चयन होगा। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार का चयन शत-प्रतिशत पारदर्शी रहेगा। भाजपा संगठन कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए चयन कर रही है। जिला समन्वय समिति के 5 सदस्य प्रदेश समन्वय समिति के साथ बैठकर उम्मीदवार का चयन करेंगे। तीन-तीन सदस्यों का पंचायतवार पैनल तैयार किया गया है, जो प्रदेश को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता की सामाजिक-भौगोलिक स्थिति और श्रेष्ठ कार्यकर्ता को ध्यान में रखते हुए जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया जाएगा। युवाओं को भी इस चुनाव में प्राथमिकता दी जाएगी। गुर्जर ने कहा कि जिले की पांच पंचायत समितियों में प्रधान और जिला परिषद में भी जिला प्रमुख पद के लिए भाजपा पूरी रणनीति से काम कर रही है।

पत्रकार वार्ता इस दौरान चुनाव जिला सहप्रभारी ऋषि बंसल, विधायक चंद्रकांता मेघवाल, संगठन प्रभारी नरेश बंसल, जिलाध्यक्ष छीतरलाल राणा, जिला संयोजक गोपाल पचेरवाल, पूर्व विधायक ममता शर्मा, जिला महामंत्री सुरेश अग्रवाल, योगेंद्र शृंगी, लक्ष्मणसिंह हाड़ा, कालूलाल जांगिड़, डॉ. सत्यनारायण गौतम, शहर अध्यक्ष महावीर खंगार, रामबाबू शर्मा, रमेश हाड़ा, जितेंद्रसिंह हाड़ा, अनिल शर्मा व प्रवक्ता अभिषेक जैन मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें