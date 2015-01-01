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बंदरों से मिलेगी मुक्ति:बूंदी को लाल मुंह वाले उत्पाती बंदरों से मिलेगी मुक्ति; मथुरा से बुलाए एक्सपर्ट, आज से शुरू होगा अभियान

बूंदी3 घंटे पहले
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  • शहर को मिलेगी राहत }पुराने शहर से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर परिषद का निर्णय

शहरवासियों को लाल मुंह के बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलवाने के लिए शुक्रवार से शहर में बंदरों को पकड़ने का अभियान एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। इसके लिए मथुरा से एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई है। यह टीम शहर से बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ेगी। अभियान में किसी तरह का गतिरोध नहीं आए, इसके लिए नगर परिषद ने पहले वाइल्ड लाइफ की स्वीकृति लेना उचित समझा। वहां से जवाब हां में आने के बाद शुक्रवार से अभियान की शुरुआत की जाएगी।काफी समय से पुराने शहर से लाल मुंह के बंदरों को पकड़ने की मांग की जा रही थी। खासकर बालचंदपाड़ा क्षेत्र के बाशिंदे तो मौखिक के साथ-साथ लिखित रूप से भी नगर परिषद आयुक्त को अवगत करवाते आ रहे थे। समस्या को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने 4 साल बाद एक बार फिर से बूंदी शहरवासियों को लाल मुंह के बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलवाने के लिए अभियान शुरू करने का निर्णय लिया।

पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ने के दौरान वाइल्ड लाइफ का कर्मचारी रहेगा साथ

वन्यजीव की श्रेणी में आने वाले लाल मुंह के बंदरों को पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ने के दौरान वाइल्ड लाइफ का एक कर्मचारी नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ रहेगा। इन्हें शहर व गांवों की सीमा से काफी दूर जंगल में छोड़ा जाना है। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि वहां इनको खाने-पीने की किसी तरह की कमी न हो।एक बंदर को पकड़ने के लिए 700 रुपए एक बंदर को पकड़ने के लिए 700 रुपए लिए जाएंगे। वर्ष 2016-17 में भी नगर परिषद ने शहर से बंदरों को पकड़ने के लिए टीम बुलवाई थी। उस समय एक बंदर को पकड़ने के लिए टीम को 700 रुपए का भुगतान किया गया था। उसी टीम को इस बार भी बुलवाया गया है और कीमत भी चार साल पहले वाली ही निर्धारित की गई है। पहाड़ी से सटे एरिया में सबसे मुश्किल है बंदरों को पकड़ना लाल मुंह का अंदर काफी समझ रखने वाला माना जाता है। पिछली बार भी बंदरों को पिंजरे में कैद करने के दौरान काफी सारे बंदर तो किले वाली पहाड़ी पर चढ़ गए। जब तक अभियान चला, बंदर नीचे ही नहीं आए। पुराने शहर में लाल मुंह के बंदर नई कॉलोनियों में पहुंच गए।कलेक्ट्रेट परिसर में बंदरों की मची रहती है धमा-चौकड़ी : खोजागेट रोड, नर्सरी व कलेक्ट्रेट परिसर में तो बंदरों को धमा-चौकड़ी करते हुए अासानी से देखा जा सकता है। अभिभाषक परिषद अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर को भी बंदरों से मुक्त करने के लिए आयुक्त से बात की जाएगी।^बंदरों को पकड़ने की लगातार मांग आ रही थी। बंदरों को पकड़ने के लिए टीम आ गई है। इनके पास तीन-चार पिंजरे हैं। वाइल्ड लाइफ वालों से बात कर ली है। जंगल में छोड़ने के दौरान एक कर्मचारी साथ रहेगा।-महावीरसिंह सिसोदिया, आयुक्त, नगर परिषद बूंदी

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