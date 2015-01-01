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कांस्टेबल की परीक्षा:आज से 3 दिन तक कांस्टेबल की परीक्षा, बंद नहीं होगा इंटरनेट

बूंदी5 घंटे पहले
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  • इम्तिहान
  • 6 केंद्रों पर 6, 7 और 8 नवंबर को रोज दो पारियों में होगी परीक्षा, 16000 अभ्यर्थी बैठेंगे

पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर को प्रतिदिन दो पारियों में होगी। इस दौरान इंटरनेट बंद नहीं किया जाएगा। जिले में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
इनमें शहर में पीजी कॉलेज, इमानुएल स्कूल, सीनियर सैकंडरी स्कूल ब्वाॅयज, सर्वोदय टीटी कॉलेज और गुरुकुल स्कूल शामिल है, वहीं एक केंद्र तालेड़ा इलाके के वेदांता कॉलेज में भी बनाया गया है। परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व केंद्रों में अभ्यर्थियों का प्रवेश रोक दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। 3 दिन चलने वाली भर्ती परीक्षा ने 16000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रतिदिन 5500 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा रोज दो पारियों में होगी। तीनों दिन पहली पारी का समय सुबह 9 से 11 तक और दूसरी पारी का समय दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक रहेगा। पहली पारी में प्रवेश सुबह 7 से 8:30 तक, दूसरी पारी में दोपहर 1 से 2:30 तक प्रवेश दिया जाएगा।
देना होगा स्वघोषित घोषणा पत्र

परीक्षार्थियों को प्रवेशपत्र के साथ कोविड-19 निगेटिव का स्वघोषित घोषणा-पत्र तय फाॅर्मेट में भरकर लाना होगा या वहीं भरा जा सकेगा। महिला परीक्षार्थी ज्वेलरी ना पहनकर आएं, ताकि कोई दिक्कत ना हो।

मोबाइल पर रहेगी पाबंदी

परीक्षा के दौरान मोबाइल या इलेक्ट्रिक उपकरण पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। केंद्र अधीक्षक-वीक्षक-प्रभारी-पुलिस जाब्ता-डीएसपी-एसपी को भी मोबाइल लाने पर पाबंदी रहेगी। नकल रोकने के लिए प्रत्येक केंद्र पर डीएसपी प्रभारी बनाए गए हैं। कार्यवाहक एसपी किशोरीलाल केंद्रों का निरीक्षण करते रहेंगे।

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