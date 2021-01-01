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कुछ रोचक नतीजे:लक से बने पार्षद, तीन जगह लॉटरी से हुआ जीत का फैसला

बूंदी4 घंटे पहले
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नगर निकाय चुनावों में बूंदी, नैनवां और लाखेरी में एक-एक वार्ड में लॉटरी से पार्षदों की जीत का फैसला हुआ। बूंदी नगरपरिषद के वार्ड नंबर 47 से कांग्रेस प्रत्याशी टीकम जैन लॉटरी में जीते। सारे वार्डों के नतीजे आने के बाद लॉटरी निकाली गई, जिसमें जैन लक्की रहे। टीकम जैन लगातार चौथी बार जीते हैं। कांग्रेस के टीकम जैन और भाजपा के बागी निर्दलीय नीतेश पांडे उर्फ संजय पांडे को 281-281 वोट मिले। दोनों के काउंटिंग एजेंटों के चेहरे फक रह गए। ऐसे में नतीजा वहीं ड्रॉप कर दिया गया। बाकी वार्डों की गिनती जारी रही। उत्सुकता काफी बढ़ गई। बाकी सभी वार्डों के रिजल्ट जारी करने के बाद वार्ड 47 के वार्ड की लॉटरी निकाली गई। भीड़ को देखते हुए गेट बंद कर दिया गया। टीकम जैन लक्की साबित हुए। हारे हुए प्रत्याशी नीतेश पांडे ने रूम से बाहर आकर आरोप लगाया कि लॉटरी में पारदर्शिता नहीं बरती गई।

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