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कार्रवाई:काराेबारी के घर दबिश, 36 कार्टन, 5 कट्टाें में भरे पटाखे जब्त

बूंदी5 घंटे पहले
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  • कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, घर के कमरों को बना रखा था गोदाम

कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर सरकार द्वारा पटाखों की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद पटाखों का अवैध काराेबार पनप रहा है। इसकी रोकथाम के लिए कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई कर पुराने शहर में पाेद्दारों की हताई स्थित एक मकान पर दबिश देकर लाखों रुपए के पटाखों का भंडार पकड़ा।

पुलिस ने पवन जैन उर्फ लक्की जैन को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना पर एएसपी कुंदन कनवारियां के नेतृत्व में काेतवाली पुलिस पाेद्दारों की हताई में पवन जैन के मकान पर दोपहर में दबिश दी। पुलिस को देखते ही परिजन सकते में आ गए। पड़ाेसियाें काे भी माजरा समझ में नहीं आया। दो मंजिला मकान की निचली मंजिल के एक कमरे को खुलवाया तो उसमें कार्टून रखे हुए मिले। इस पर पुलिस ने दूसरा कमरा खुलवाया तो उसमें भी कार्टून रखे थे। जब उनको पुलिसकर्मियों ने टटोलकर देखा तो कार्टूनों में पटाखे रखे हुए थे। इस पर पुलिस पटाखों को जब्त कर कोतवाली ले गई।

जनरल स्टोर चलाता है पवन

पवन जैन खाईलैंड में जनरल स्टोर चलाता है। घर के कमरों को उसने गोदाम बनाया हुआ है। इन कमरों में ही पटाखे रखे हुए थे। हालांकि उसका कहना था कि यह पटाखे पिछले साल के हैं, जो बिक नहीं पाए थे। उन पटाखों को कार्टूनों पर भरकर रखा हुआ था। पुलिस अब गहनता से जांच करने में जुटी हुई है।
तीन लाख रुपए के बताए पटाखे

पुलिस ने पवन जैन के घर से करीब तीन लाख रुपए के पटाखे जब्त किए हैं। ये पटाखे 36 कार्टून में भरे हुए थे। इसके अलावा 5 कट्‌टे व एक बैग भी पटाखों से भरा हुआ मिला है। कोतवाली में लाए जाने के बाद पटाखों के कार्टून, कट्टे व बैग खोलकर इनकी कीमत का आकलन करवाया गया।

पटाखों का स्टाॅक कर लिया
राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए पटाखों की बिक्री पर रोक लगा रखी है। न तो पटाखे चलाए जा सकते हैं और न बेचे जा सकते हैं। दोनों सूरत में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आदेश आते, इससे पहले कई लोगों ने पटाखों का भंडारण कर लिया। रोक आने के बाद अब वे चोरी छिपे इन पटाखों को खपाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुवार को कोतवाली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद काराेबारियाें में हड़कंप मच गया।
इत्तला के आधार पर कोतवाली पुलिस ने पाेद्दारों की हताई में पवन जैन के घर पर दबिश दी। यहां दो कमरों में पटाखों का अवैध स्टॉक मिला। इस पर पटाखों को जब्त कर लिया गया है। अवैध रूप से पटाखों का स्टाॅक रखने पर पवन जैन को गिरफ्तार किया गया है।
लोकेंद्र पालीवाल, सीआई, शहर कोतवाली

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