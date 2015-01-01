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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान:अवधि पार मिले खाद्य तेल, नमकीन-मिर्च-मसाले, टाॅफी को नष्ट कराया

केशवरायपाटन4 घंटे पहले
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  • केपाटन में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दुकानों पर की कार्रवाई

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शहर में उपखंड प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अाैर खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम दुकानाें-प्रतिष्ठानाें पर जाकर खाद्यान्न सामग्री की गुणवत्ता और उपयाेग की तारीख जांच रही है। शनिवार काे संयुक्त टीम के एकसाथ कार्रवाई करने से व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। कई दुकानदार जांच से बचने के लिए दुकानें बंद करके चले गए।एसडीएम अभिषेक चारण के नेतृत्व में टीम ने मिठाई-नमकीन-किराने और थोक सामग्री की दुकानाें पर दबिश दी, जहां कार्रवाई करते हुए अवधि पार मिले खाद्य तेल, नमकीन-मिर्च-मसाले, टाॅफी को बाहर ले जाकर गड्ढे में नष्ट करवा दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गिरिराज शर्मा ने बताया कि राधेश्याम किराना स्टाेर से नमकीन, चेतन ट्रेडर्स पर 180 लीटर तेल नष्ट कर 1620 लीटर तेल को सीज किया गया है। सज्जन कुमार-संजय कुमार के यहां मस्टर्ड ऑयल का सैंपल लेकर अवधि पार मसाले व तेल नष्ट किया गया। स्वास्तिक ट्रेडर्स से घी के सैंपल लिए गए हैं। सैंपल को लैब में भेजा गया है। अगर सैंपल फेल हुए या इनमें किसी तरह की मिलावट पाई तो व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में सीएमएचओ डाॅ. जीएल मीणा और कार्यवाहक तहसीलदार मोहनलाल खटीक साथ रहे।

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