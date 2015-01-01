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किसान ऑनलाइन करेंगे पेमेंट:खाद विक्रेताओं को मिलेगा क्यूआर कोड, किसान ऑनलाइन करेंगे पेमेंट

बूंदी3 घंटे पहले
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जिले के खाद विक्रेताओं को कृषि विभाग क्यूआर कोड दे रहा है। रमेशचंद जैन, उपनिदेशक, कृषि विस्तार ने बताया कि खाद खरीद कर किसान क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। किसानों को इससे आसानी भी होगी और सुविधा दी, क्योंकि उन्हें खाद खरीदने के लिए बड़ी रकम साथ लेकर नहीं जानी पड़ेगी। इससे रकम खोने या लूट जैसी आशंका नहीं रहेगी। जिले में नॉन सीआईडी एरिया हिंडौली हो, नैनवां में 243 और करीब 400 खाद विक्रेता सीआईडी एरिया में हैं। इस तरह करीब जिले भर में 600 विक्रेताओं को क्यूआर कोड दिए जाएंगे। 80 विक्रेताओं को क्यूआर कोड दिए भी जा चुके हैं।

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