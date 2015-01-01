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जिला परिषद-पंचायत समिति:पंचायतीराज चुनाव में दूसरे दिन भी काेई पर्चा नहीं भरा

बूंदी2 घंटे पहले
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  • नैनवां पंचायत समिति क्षेत्र के एक लाख 31 हजार 420 मतदाता डालेंगे वोट

जिला परिषद-पंचायत समिति सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया के दूसरे दिन भी किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नामांकन नहीं भरा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने बताया कि नामांकन-पत्र 9 नवंबर तक सुबह 11 से दोपहर 3 बजे के मध्य भरे जा सकेंगे। नैनवां. पंचायत समिति के 19 सदस्यों के लिए 27 नवंबर को होने वाले चुनाव में नामांकन दाखिल करने के दूसरे दिन गुरुवार को भी किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। पंचायत समिति क्षेत्र में कुल एक लाख 31 हजार 420 मतदाताअाें में 68 हजार 857 पुरुष व 62 हजार 563 महिलाएं हैं। वार्ड 1 में बाछौला पंचायत के बाछौला, सुरगली, उगेन, देवपुरा व सुवानियां पंचायत के कुल 8 हजार 62 मतदाता, वार्ड 2 में जजावर पंचायत और सीसोला पंचायत के भीमगंज सुवासड़ा में 6 हजार 459, वार्ड 3 में खानपुरा पंचायत, सीसोला पंचायत के सीसोला, बालापुरा, गोवल्या, महावीरपुरा, बाछौला पंचायत का भैसों का नयागांव में 7 हजार 583, वार्ड 4 में दुगारी पंचायत डोड़ी पंचायत के डोडी, पाण्डुला, लक्ष्मीपुरा में 6 हजार 712, वार्ड 5 में बांसी, सादेड़ा पंचायत के 6 हजार 454, वार्ड 6 में मरां व गुढ़ासदावर्तिया पंचायत, डोडी पंचायत के मानपुरा, उरांसी के 6 हजार 559, वार्ड 7 में भजनेरी, डोकूल पंचायत के 6 हजार 954, वार्ड 8 में फूलेता और गुढ़ादेवजी पंचायत के 6 हजार 707, वार्ड 9 में देई पंचायत के 8 हजार 966, वार्ड 10 में पीपल्या पंचायत, जैतपुर पंचायत के नंदगांव, गुढ़ागोपाल के 6 हजार 290 मतदाता, वार्ड 11 में मोडसा पंचायत, जैतपुर पंचायत के जैतपुर लांबाबरडा, किशनगंज, तुम्बीपुरा के 6 हजार 597, वार्ड 12 में तलवास पंचायत, जैतपुर पंचायत के सुरली, मीणों की झोंपडिया के 6 हजार 516, वार्ड 13 में आंतरदा व सहण पंचायत के 6 हजार 923, वार्ड 14 करवर पंचायत, माणी पंचायत के कनकपुरा, बुढ़करवर, कल्याणीखेड़ा, कैथूदा पंचायत के कांकरियां के 6 हजार 687, वार्ड 15 में कोलाहेड़ा व खजूरी पंचायत के 6 हजार 460, वार्ड 16 जरखोदा और बालापुरा पंचायत, गंभीरा पंचायत का जगदीशपुरा के 6 हजार 604, वार्ड 17 में केथूदा पंचायत के कैथूदा, सकतपुरा, सूंसा, बटावती माणी पंचायत के माणी, काशीपुरा, कुम्हारिया, हीरापुर, श्रीपुरा, कुशालीपुरा, बिसनपुरा के 6 हजार 376 मतदाता, वार्ड 18 समीधी पंचायत, गंभीरा पंचायत के गंभीरा, काशपुरियां, मानपुरा, रामपुरिया, संडीला, भैरूपुरा के 7 हजार 162, वार्ड 19 में रजलावता और बामनगांव पंचायत के 7 हजार 349 मतदाता शामिल है।

सबसे कम-सबसे ज्यादा मतदाता
नैनवां पंचायत समिति के वार्डो में वार्ड 16 में सबसे कम 6 हजार 604 मतदाता है, जबकि वार्ड 9 में सबसे अधिक 8 हजार 966 मतदाता है।
आरक्षण की स्थिति
नैनवां पंचायत समिति के वार्डो में आरक्षण वार्ड 1, सामान्य, 2 सामान्य, 3 एसी, 4 सामान्य महिला, 5 सामान्य, 6 सामान्य महिला, 7 व 8 एसटी महिला, 9 ओबीसी महिला, 10 एसटी, 11 सामान्य, 12, 13, 14 सामान्य महिला, 15 एसी, 16 सामान्य, 17 ओबीसी, 18 एसी महिला व 19 एसटी के लिए आरक्षित है।

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