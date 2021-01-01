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चुन ली शहरों की सरकार:निर्दलीय पावरफुल, 6 में से 5 शहरों में किंगमेकर

बूंदी4 घंटे पहले
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  • 6 शहरों के 190 वार्डों में कांग्रेस के 86, भाजपा के 72 और 31 निर्दलीय पार्षद जीते
  • नैनवां में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिलवा कर मंत्री अशोक चांदना ने साख कायम रखी, बूंदी में पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा की अग्नि परीक्षा, बूंदी, लाखेरी, केपाटन, कापरेन, इंद्रगढ़ में फंसा पेंच

2015 में सभी 6 शहरों में थे भाजपा के चेयरमैन, इस बार लगा झटका

नगर निकाय चुनावों का रिजल्ट आने के साथ ही जिले के छह शहरों की सरकार की सूरत भी सामने आ चुकी है। बूंदी नगरपरिषद सहित लाखेरी, केशवरायपाटन, नैनवां, कापरेन और इंद्रगढ़ नगरपालिकाओं में कुल 190 पार्षदों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के 86, भाजपा के 72 और 31 निर्दलीय पार्षद चुने गए हैं। एक पार्षद एसडीपीआई का भी जीता है।कांग्रेस के 14 पार्षद भाजपा से ज्यादा जीते हैं। इनमें भी एक पार्षद गोळी (लॉटरी) से जीता है। नैनवां में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिलवाकर मंत्री अशोक चांदना ने साख बढ़ाई है तो बूंदी में पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा की अग्नि परीक्षा होगी।इस बार 2015 से 13 निर्दलीय ज्यादा जीतेजनता ने इस बार भाजपा, कांग्रेस को बराबर तौला है, पर निर्दलीयों के ठाठ कर दिए हैं। वर्ष 2015 में सभी छह निकायों में कुल 18 निर्दलीय पार्षद थे, पर इस बार 31 निर्दलीय जीते हैं, यानी पिछली बार से 13 ज्यादा जीते हैं। बूंदी में पिछली बार 7 और इस बार भी 7 ही निर्दलीय पार्षद बने हैं।लाखेरी में पिछली बार 5 थे, इस बार 8 निर्दलीय पार्षद बने हैं। केपाटन में पिछली बार 3 तो इस बार चार, कापरेन में पिछली बार 2 थे, इस बार 5, नैनवां में पिछली बार एक निर्दलीय पार्षद था, पर इस बार एक भी नहीं, इंद्रगढ़ में पिछली बार एक भी निर्दलीय पार्षद नहीं था, इस बार पांच निर्दलीय पार्षद जीते हैं।

बूंदी नगर परिषद : शह-मात का खेल, कांग्रेस का चेयरमैन संभावित

महिपतसिंह हाड़ा गेम से बाहर होने, सभापति महावीर मोदी अौर विधायक में 36 के आंकड़े और मजबूत बागियों के मैदान में होने के साथ ही पिछले बोर्ड के दौरान सीवरेज, सड़कों, अमृत जल योजना, सफाई नगरपरिषद की तंगहाली जैसे मुद्दों से शहरवासियों में खासी नाराजगी थी, कांग्रेस का सत्ता में होना, एक वार्ड में प्रत्याशी के मैदान छोड़ देने, एक वार्ड में पर्चा ही खारिज हो जाने, वार्डों का परिसीमन कांग्रेस के मुताबिक होना जैसे कई फैक्टर भाजपा के खिलाफ थे, फिर रही-सही कसर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने शहर के विकास के लिए 135 करोड़ रुपए की घोषणा कर पूरी कर दी। बावजूद इसके भाजपा कांग्रेस से महज चार सीट ही पीछे रही। यानी बूंदी में 135 करोड़ रुपए की घोषणा भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाई। भाजपा 60 में से 58 वार्डों में ही चुनाव लड़ी। इस लिहाज से देखा जाए तो जनता ने दोनों पार्टियों को बराबर मौका दिया। ये नतीजे भाजपा के लिए उम्मीद से बहुत बेहतर है, तो कांग्रेस के लिए यह जीत बिना नमक की सब्जी। पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा बूंदी में कांग्रेस सभापति बना लेते हैं तो बाकी चीजें मायने नहीं रखेंगी।

आगे क्या : श्रेष्ठ रणनीति ही जीतेगी

भास्कर ने जो अनुमान बताया था, वही नतीजे आए हैं। निर्दलीय किंगमेकर होंगे। शह-मात का असल खेल अब शुरू होगा, श्रेष्ठ रणनीति ही जीतेगी। टूट-फूट नहीं हुई तो कांग्रेस सभापति बना लेगी। एसडीपीआई का एक पार्षद कांग्रेस को सपाेर्ट कर सकता है। ऐसे में कांग्रेस के पास 29 पार्षद हो जाएंगे, उसे महज दो निर्दलीयों के सपोर्ट की जरूरत है, पर 2015 के नतीजे भी कांग्रेस को याद रखने होंगे, जब भाजपा ने कांग्रेस में ही तोड़फोड़ कर दी थी। यानी कांग्रेस खुशफहमी में नहीं रह सकती।सभापति के दावेदार : सभापति की सीट सामान्य महिला के लिए है, भाजपा-कांग्रेस में सभापति की दावेदार मानी जा रही महिला प्रत्याशी जीत गई हैं। कांग्रेस में सभापति की दावेदार ममता शर्मा, मधु नुवाल, शांति सोनी भी चुनाव जीत गई हैं तो भाजपा में अब तक सभापति की एकमात्र दावेदार मानी जानेवाली सुरेश अग्रवाल की पत्नी सरोज अग्रवाल भी चुनाव जीत चुकी है।

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