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पंचायतीराज चुनाव:लाइसेंसधारी हथियार नजदीकी पुलिस थानाें में जमा कराने के निर्देश दिए

बूंदी4 घंटे पहले
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कलेक्टर-जिला मजिस्ट्रेट ने पंचायतीराज चुनाव के दौरान कानून-लोकशांति बनाए रखने के लिए नगरीय सीमा को छोड़कर पंचायत समिति क्षेत्रों (ग्रामीण क्षेत्रों) की सीमा में वैध आमर्स लाइसेंसधारकों के हथियार करीबी पुलिस थाने में जमा करवाने के आदेश जारी किए है।

यह आदेश बैंक सुरक्षाकर्मियों, सीमा सुरक्षाबल, अर्द्धसैनिक बल, सैनिक बल, सशस्त्रबल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेंस, होमगार्डस एवं उन राज्य एवं केंद्रीय अधिकारियों/ कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो ड्यूटी देने के लिए अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किए गए हों। पंजीकृत कंपनी/पेट्रोल पंप मालिक जिन्हें संस्था-सुरक्षा के लिए अनुज्ञापत्र जारी है।

ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक परम्परा के अनुसार किसी श्रेणी का शस्त्र रखने की मान्यता है। राइफल एसोसिएशन सदस्य/ शूटिंग में भाग लेने वाले लाइसेंसधारक एवं जिलास्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विषेश रूप से छूट प्राप्त लाइसेंसधारकों पर लागू नहीं होगा।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध
कलेक्टर-जिला मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता ने उच्चतम न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिये प्रदत्त निर्देशों की पालना में कोलाहल नियंत्रण के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग का प्रतिबंधित कर दिया है। किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगाए गए लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति सुबह 6 बजे से पूर्व तथा रात 10 बजे के बाद नहीं दी जा सकेगी। स्वीकृत योग्य अवधि में भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अधिक तेज आवाज से नहीं किया जा सकेगा। लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार के उपयोग में लिए जाने वाले वाहनों की भी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। खर्चे का संधारण चुनाव खर्च में दर्शाना होगा। सार्वजनिक सभा अथवा जुलूस के लिए पूर्ण रूप से स्थिर किसी लाउड स्पीकर के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी।

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