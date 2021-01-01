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चेयरमैन पद की चाबी निर्दलीय:केपाटन : निर्दलीय पर दांव लगा सकती है कांग्रेस

बूंदी4 घंटे पहले
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नगरपालिका चुनाव परिणाम ने एससी के लिए आरक्षित चेयरमैन पद की चाबी निर्दलीय के हाथ में सौंप दी है। इसके साथ ही, दोनों ही प्रमुख दल भाजपा व कांग्रेस अब निर्दलीय का समर्थन लेने के लिए जुट गए हैं। 25 सदस्यीय नगरपालिका में भाजपा को 12, कांग्रेस को 9 अाैर निर्दलीयाें को 4 वार्ड में जीत हासिल हुई है। ऐसे में भाजपा को चेयरमैन के लिए 1 पार्षद तो कांग्रेस को 4 पार्षद की जरूरत होगी। निर्दलीय 3 पार्षद कांग्रेस तो 1 पार्षद भाजपा समर्थित जीते हैं। भाजपा में चेयरमैन पद के लिए तीन प्रमुख दावेदार रामनारायण मेघवाल, मदन पचेरवाल व शिवकरण पंवार की जीत होने से भाजपा में परिणाम के साथ ही बगावती तेवर भी दिखने शुरू हो गए हैं। वहीं, कांग्रेस में चेयरमैन पद के प्रमुख दावेदार मुकेश चंदेल की हार होने से अब कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से निर्दलीय चुनाव जीते कन्हैयालाल कराड़ पर दांव लगाने में जुट गई है। भाजपा में विधायक चंद्रकांता मेघवाल व पूर्व सांसद गोपाल पचेरवाल के हाथ में कमान है। कांग्रेस में पूर्व विधायक सीएल प्रेमी व पूर्व जिला प्रमुख राकेश बोयत ने कमान संभाल रखी है। कांग्रेस 30 वर्षों से नगरपालिका में बोर्ड नहीं बना सकी है। इस बार प्रदेश में सत्ता में होने का लाभ कांग्रेस नेता लेने में लगे हैं।

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