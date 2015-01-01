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विरोध:पार्किंगस्थल पर अतिक्रमण के खिलाफ व्यापारियों ने लगाया जाम, आयुक्त के लिखित में देने के बाद माने

बूंदी2 घंटे पहले
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  • इंद्रा मार्केट में पार्किंगस्थल पर थड़ी-ठेले लगने से नाराज थे व्यापारी, नगर परिषद रही बेपरवाह

इंद्रा मार्केट में कुंड के पास बनाए गए पार्किंगस्थल को थड़ी-ठेलों से मुक्त करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को व्यापारियों ने जाम लगा दिया। दीपावली के चलते इन दिनों बाजारों में भीड़-भाड़ बनी हुई है। इंद्रा मार्केट में दुकानों के आगे वाहन खड़े होने से जाम के हालात बन जाते हैं। ऐसे में कुंड के करीब पार्किंगस्थल बनाया गया है, लेकिन उस पर थड़ी-ठेले वालों के खड़े हो जाने से पार्किंगस्थल का उपयोग नहीं हो पा रहा है।गुरुवार सुबह जब कुछ ठेले वाले सड़क से सटकर खड़े हो गए तो व्यापारियों ने उन्हें पीछे सरकने को कहा। इस बात पर दोनों पक्षों में नोकझोंक हो गई। बात गाली गलौच तक जा पहुंची। इंद्रा मार्केट एवं पुरानी धानमंडी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सभी व्यापारियों को एकत्रित कर सड़क जाम कर दी और नीचे बैठ गए। सूचना मिलने पर कोतवाली व ट्रैफिक पुलिस ने आकर समझाइश का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी कोर्ट के आदेश की पालना करवाने की मांग पर अड़ गए। यहां तक कि दुकानदारों ने दुकानें बंद करने की चेतावनी दे डाली। आयुक्त महावीरसिंह सिसोदिया के आने पर व्यापारियों ने पहले तो नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर की। बाद में वार्ता हुई, लेकिन व्यापारी लिखित आश्वासन मांगने लगे। काफी जद्दोजहद के बाद आयुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया और लिखित में आश्वासन दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि नगर परिषद की अतिक्रमण शाखा को आदेशित किया जाता है कि 17 नवंबर को इस स्थान से अतिक्रमण हटा दिए जाएं और भविष्य में कोर्ट के आदेश की पालना नियमित करवाई जाएगी।

थड़ी-ठेले वाले बाेले-हम कहां जाएं: थड़ी-ठेले पर काराेबार करने वाले विकास, मोहन ने कहा कि वर्षों से यहीं बैठते आ रहे हैं। पहले ही कोरोना के कारण धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया। दीपावली से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ आमदनी हो जाएगी तो त्याेहार अच्छे से मना लेंगे, लेकिन बड़े दुकानदार हमें यहां खड़े भी नहीं होने दे रहे। इस त्याेहार पर अब हम कहां जाएं। कोर्ट के आदेश की पालना करवाने के लिए कई बार अवगत करवाया।व्यापारी बाेले-धंधा छोड़कर जाम लगाना पड़ा: व्यापारियों का कहना था कि कोर्ट के आदेश की पालना करवाने के लिए कई बार नगर परिषद प्रशासन को मौखिक व लिखित रूप से अवगत करवाया जा चुका है, ज्ञापन दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे हमारे काराेबार पर असर पड़ रहा है। मजबूरीवश दीपावली के सीजन में काम-धाम छोड़कर जाम लगाना पड़ा। वैसे ही पूरे बाजार में कहीं पर भी पार्किंगस्थल नहीं है। यहां बनाया है तो वाहन खड़े करने की जगह ही नहीं है। सब जगह अतिक्रमण हाे रहा है।

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