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मनरेगा:मनरेगा कार्यस्थलों का समय 9 से शाम 5 बजे तक

बूंदी3 घंटे पहले
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मनरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों का समय 9 से शाम 5 बजे कर दिया है। कलेक्टर आशीष गुप्ता ने इसके आदेश जारी किए हैं। जिला परिषद सीईओ मुरलीधर प्रतिहार ने बताया कि आदेशानुसार बढ़ती सर्दी को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के हितार्थ समय बदला गया है। शुक्रवार से मनरेगास्थलों पर श्रमिकों का कार्य समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक (एक घंटा विश्राम सहित) रहेगा।

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