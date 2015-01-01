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हादसा:ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध की मौत

केशवरायपाटन4 घंटे पहले
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दिल्ली-मुंबई रेलवे लाइन पर केपाटन उपखंड क्षेत्र में अरनेठा रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से सारसला निवासी रामलाल गुर्जर (65) की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि रामलाल मंदबुद्धि होने से घर से बिना बताए निकल गया था। परिवार वाले तलाश भी कर रहे थे, लेकिन वह पटरी की तरफ चला गया और हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने संदिग्ध मौत में मामला दर्ज किया गया है।

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