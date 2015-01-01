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मौत:वृद्धा की माैत, बेटे काे बुलाया ताे पहचान ही नहीं पाया

बूंदी5 घंटे पहले
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लाखेरी शहर के शंकरपुरा में सूरजाबाई मीणा (75) पत्नी छोटूलाल मीणा की मौत हो गई। महिला लंबे समय से यहीं रहती थी। गुरुवार को वह अपने कमरे मृत मिली तो पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने आकर महिला के परिजनों की तलाश की तो लबान में एक बेटा होने की बात सामने आई। पुलिस ने बेटे को बुलाकर पहचान करने के लिए कहा तो वह पहचान नहीं पाया। दरअसल, महिला ने बेटे को तो तीन साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। इस दौरान वह कभी नहीं मिली। मूलत: महिला कोटा ग्रामीण के जलोदा खातियान की रहने वाली बताई और 40 सालों से लाखेरी ही रहती थी। पहले महिला शादी समारोह में खाना बनाने का काम करती थी। कुछ दिनों से वह बीमार थी। बाद में पालिका के सहयोग से शव का अंतिम संस्कार किया गया।

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