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अवैध रेती:अवैध रेती ले जा रहे ट्रैक्टर की टक्कर से एक घायल, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

बूंदी3 घंटे पहले
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केशवरायपाटन सूनगर गांव में चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र से प्रतिबंध के बावजूद हो रहे अवैध बजरी लेकर जा रहे ट्रैक्टर की टक्कर से बुधवार रात को भीमसिंह हाड़ा गंभीर घायल हो गए। उसे कोटा भर्ती करवाया गया है। हादसे से आक्रोशित सूनगर के ग्रामीणों ने घड़ियाल अभयारण्य विभाग व पुलिस की अनदेखी के खिलाफ एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर कलेक्टर व एसपी के नाम ज्ञापन भेजा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में लिखा कि चंबल में खनन पर प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम प्रतिदिन दर्जनों ट्रैक्टर-ट्रोली रेती भरकर ले जा रहे हैं। कई बार शिकायत के बावजूद कोई ध्यान नहीं देने से खनन माफिया के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अवैध रेती से भरे ट्रैक्टर को चालक तेज गति से गांव के बीच निकालते हैं, जिससे कई बार हादसे घटित हो गए। भय के कारण ग्रामीण पुलिस में शिकायत करने से डरते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध खनन पर शीघ्र पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो सूनगर मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया जाएगा।

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