पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मैनेजमेंट की शुरुआत:पोस्ट कोविड मैनेजमेंट की शुरुआत 21 से

बूंदी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सभी जिला मुख्यालयों पर आयुर्वेदिक पोस्ट कोविड सेंटर खोलने के आयुर्वेद निदेशालय के निर्देशानुसार जिला आयुर्वेद अस्पताल में 21 दिसंबर से पोस्ट कोविड मैनेजमेंट सेंटर की शुरुआत होगी। आयुर्वेद उपनिदेशक डॉ. हेमंतकुमार शर्मा ने बताया कि इसमें आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना निगेटिव हो चुके लोगों की चिकित्सा की जाएगी। जिला आयुर्वेद अस्पताल पीएमओ डॉ. सुनील कुशवाह ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर 11 नवंबर से ही रोगी कल्याण समिति और भामाशाहों के सहयोग से आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वाॅरियर्स, कोविड संक्रमित और पोस्ट कोविड रोगियों को इम्युनिटी किट दी जा सकेगी।पंचकर्म चिकित्सा शिविर में 216 रोगियों का उपचार जिला आयुर्वेद अस्पताल में 15 दिसंबर से जारी पंचकर्म चिकित्सा शिविर में जटिल, जीर्ण और कष्टसाध्य रोगों से पीड़ित कई लोगों को राहत मिल रही है। पीएमओ डॉ. सुनील कुशवाह ने बताया कि अब तक जोड़ों का दर्द, कमर दर्द पीड़ित का उपचार किया जा चुका है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें