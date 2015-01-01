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खाद्य सुरक्षा:दुकानाें-दाल मिलों पर दबिश, बेसन-काजू का सैंपल लिया

बूंदी4 घंटे पहले
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  • सुमेरगंजमंडी-इंद्रगढ़ में एसडीएम की निगरानी में टीम ने की जांच, एक फर्म काे दिया नाेटिस

इंद्रगढ़-सुमेरगंजमंडी में गुरुवार को एसडीएम प्रमोदकुमार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कुछ दुकानों अाैर दाल मिलों पर छापे डालकर कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी गिर्राज शर्मा ने बताया कि सुमेरगंजमंडी इंडस्ट्रियल एरिया में अर्पित इंडस्ट्रीज से बेसन का सैंपल लिया है। सुमेरगंजमंडी में ही रीको इंडस्ट्रियल एरिया में हितेश इंडस्ट्रीज के यहां निरीक्षण में पर्याप्त साफ-सफाई नहीं मिलने पर फर्म मालिक को नोटिस दिया। उधर, इंद्रगढ़ शहर में धन्नालाल एंड चौथमल पंसारी के यहां से काजू के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन निरीक्षक महकरणसिंह, नायब तहसीलदार रवि शर्मा एवं पुलिस जाब्ता मौजूद था। अवधिपार इतनी सामग्री जब्त-नष्ट कराई बूंदी. शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की कलेक्टर आशीष गुप्ता ने समीक्षा कर निर्देश दिए कि आमजन को गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। मिलावटी व अवधिपार सामग्री को जब्त कर नष्ट करवाया जा रहा है। मिलावटी सामग्री बेचने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अभियान के तहत मिलावटी अाैर अवधिपार एक किलो 500 ग्राम टोस्ट, चना दाल 95 किलो, पिस्ता कतरन 1 किलो, ब्रेकरी प्राॅडक्ट 278 लीटर, मसाला रोज बोतल 7 बोतल, सोडा पानी बोतल 16 बोतल, कसूरी मैथी 20 किलो, गरम मसाला 12 किलो, सरसों तेल 122 लीटर, स्नेक्स 20 पैकेट, पोदिना पावडर 10 किलो, धनिया पावडर 13 किलो, सफेद मिर्च पावडर 1.2 किलो, सोयाबीन तेल 403 लीटर, हल्दी पावडर 20 किलो, सोफ 7 किलो, शक्कर 40 किलो, घी 66 किलो, गुड़ 500 किलो, चाॅकलेट एक कार्टून एवं 500 ग्राम, सोस बोतल 6 बोतल, वनस्पति डालड़ा 135 लीटर, वनस्पति तेल 273 लीटर, नारियल 240 किलो, नारियल 240 किलो, सुपारी 50 पैकेट, चावल 25 किलो, पापड़ 5 किलो खाद्य पदार्थ जब्त कर नष्ट किए गए। इसी तरह मिल्क केक 1694 किलो, लिक्विड ग्लूकोज 300 किलो, सूजी 23.50 किलो, मावा 1498 किलो, मेदा 648 किलो, नमकीन 176 किलो, टोस्ट 192 किलो, सोयाबीन तेल 5076 लीटर, वनस्पति (डालडा) 15 लीटर, मीठा मावा 238 किलो खाद्य पदार्थ को सीज किया गया है।

खराब खाद्य पदार्थ के कारोबार करने पर खाद्य पदार्थ हेल्थ सप्लीमेंट पाउडर के लिए 65 हजार रुपए, मिल्क केक, क्रीम, घी, चाय (भाग्यश्री) के लिए 50 हजार रुपए, मिर्च पाउडर के लिए 40 हजार रुपए, पनीर-हल्दी पावडर के लिए 25 हजार रुपए सहित कुल 3 लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

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