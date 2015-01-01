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किशोरी चक्कर आने पर गिरी, मौत:पैदल स्कूल जा रही किशोरी चक्कर आने पर गिरी, मौत

बूंदी3 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के भोला मीणा की झोंपडिया नंदगांव निवासी 12वीं की छात्रा परवीना (19) पुत्री फूंदीलाल बैरवा बुधवार सुबह स्कूल जाते समय चक्कर आने पर गिरकर अचेत हो गई। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और उपचार के लिए बूंदी अस्पताल लेकर आए। वहां स्थिति गंभीर होनेे उसे कोटा रेफर कर दिया। कोटा एमबीएस अस्पाताल में उसकी मौत हो गई।

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