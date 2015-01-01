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आस्था में राहत:पाबंदियों के साथ आज से खुल जाएंगे मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारे

बूंदी5 घंटे पहले
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  • चारभुजानाथ मंदिर में 7 महीने बाद होगी पूजा-अर्चना
  • प्रशासनिक निर्णय कोविड-19 गाइडलाइन की पालना के साथ आस्थास्थल खुलेंगे
  • मास्क जरूरी, प्रसाद नहीं चढ़ा सकेंगे श्रद्धालु

जिलेभर के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सहित सभी धर्मस्थल शुक्रवार से कुछ जरूरी शर्तों के साथ पूरी तरह खुल जाएंगे। कोरोना संक्रमण के हालात ना बनें, इसके लिए कुछ पाबंदियां यानी कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। धर्मस्थल खोलने और बंद करने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। यह धर्मस्थलों के प्रबंधन पर छोड़ दिया गया है। जिला प्रशासन ने इसे लेकर धर्मगुरुओं और धर्मस्थलों की प्रबंधन समितियों के पदाधिकारियों के साथ गुरुवार को कलेक्ट्रेट हॉल में मीटिंग की। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने अब जिम्मेदारी धर्मस्थलों के प्रबंधन पर छोड़ दी है कि वे कैसे व्यवस्था बनाएं, ताकि गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हो। अगर इसमें अनदेखी की गई तो प्रबंधन को इसका जिम्मेदार माना जाएगा। मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रसाद नहीं चढ़ा सकेंगे। मंदिरों में भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा। भंडारा या ऐसा कोई आयोजन नहीं होगा, जिसमें भीड़ जमा हो। पूजा-आरती के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। धर्मस्थलों पर साबुन-सेनेटाइजर प्रबंधन कमेटी को रखने होंगे।

मस्जिदों में भी नमाजी नमाज अदा करें, पर सोशल डिस्टेंसिंग, वजू से पहले साबुन से हाथ धुलाई का ध्यान रखें। ना ही मिलाद आदि होगी। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि गाइडलाइन की किसी भी धर्मस्थल पर अनदेखी हुई तो वहां का प्रबंधन इसका जिम्मेदार माना जाएगा। यही सावधानियां गुरुद्वारों, चर्च व अन्य धर्मस्थलों पर लागू होंगी। केपाटन के प्रमुख कार्तिक मेले सहित अन्य जगह पर भी ऐसे आयोजनों पर फिलहाल पाबंदी रहेगी।
धर्मस्थलों में आयोजन पर 30 तक पाबंदी
धार्मिकस्थल खोलने को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम की अध्यक्षता में बैठक रखी गई। इसमें प्रबुद्धजनों से विस्तार से चर्चा के बाद कोविड-19 गाइडलाइन की पालना के साथ धार्मिकस्थल खोलने पर सहमति बनी। साथ ही राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 30 नवंबर तक धार्मिक आयोजनों पर रोक यथावत रहेगी। बैठक में एडीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। धार्मिकस्थलों पर बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जाए।

धार्मिकस्थल का आकार छोटा होने पर श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखी जाए। बैठक में संप्रदायों के प्रबुद्धजनों ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार अाैर कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार सभी इंतजाम किए जाएंगे। बैठक में एडीएम अमानुल्लाह खां, एएसपी किशोरीलाल, पं. ज्योतिशंकर शर्मा, कृष्णमुरारी चतुर्वेदी, शहर काजी मौलाना गुलामे गोस, रामेश्वर नागा, शेषनारायण शर्मा, शोजीनाथ योगी, एडवोकेट अजय नुवाल, लियाकत अली, अब्दुल नईम अंसारी, अमृत माहेश्वरी, एडवोकेट शिफाउल हक शामिल रहे।

गाइडलाइन की पूरी पालना की जाएगी
श्रीचारभुजा मंदिर विकास समिति के महामंत्री अजय नुवाल ने बताया कि मंदिरों में बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दर्शन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जा सकेंगे। मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने की इजाजत नहीं होगी, न ही मंदिरों में ऐसे कोई आयोजन-जुलूस होंगे, जहां भीड़ होने की संभावना हो। पूजा-आरती में सोशल डिस्टेंस रखनी होगी। श्रद्धालुओं और पुजारी को मास्क लगाना होगा।
शहर काजी गुलामे गोस अाैर एडवोकेट शिफाउल हक ने बताया कि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकार की तरफ से धर्मस्थल खोल दिए गए हैं। अब कोरोना से बचाव की जिम्मेदारी धर्मस्थलों के प्रबंधन की होगी उन्हें ही एहतियात बरतनी होगी। मस्जिदों में प्रशासन की गाइडलाइन की पूरी पालना की जाएगी। 30 नवंबर के बाद फिर हालात को लेकर चर्चा होगी, तब तक कुछ पाबंदियां हैं, जिनका पालन किया जाएगा।
जिलेभर में देवस्थान विभाग के 14 मंदिर हैं। जहां काेराेना गाइडलाइन पूरी पालना सुनिश्चित की जाएगी।
रामसिंह, प्रबंधक, देवस्थान विभाग

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