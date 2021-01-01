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मोबाइल छीन ले भागे बदमाश:महिला का मोबाइल छीन ले भागे बाइक सवार बदमाश

बूंदी4 घंटे पहले
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  • दोनों बदमाशों ने मुंह पर साफी बांध रखी थी

शहर के वार्ड 18 में सिंधी कॉलोनी से बाइक सवार दो बदमाश बुधवार दोपहर राहगीर महिला का 10-11 हजार रुपए का मोबाइल छीनकर भाग गए। महिला के चिल्लाने पर लोग इकट्ठा हुए और बदमाशों का पीछा किया, पर तब तक वे गलियों से भाग चुके थे। इसकी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सिंधी कॉलोनी की पीड़िता रितिका ने बताया कि बुधवार दोपहर 2.30 बजे के बीच वे अपने 9 साल के बेटे के साथ घर से थोड़ी दूर ही किराने की दुकान पर गई थीं। झूलेलाल मंदिर वाले रास्ते से लौट रही थी। इस दौरान मोबाइल पर कॉल आया तो बात करने के लिए थैली से मोबाइल निकाला ही था कि पीछे से आए बाइक पर आए दो बदमाशों में बाइक चालक ने झपट्‌टा मारकर मोबाइल छीनकर बाइक दौड़ा दी। वह चिल्लाई तो बदमाशों ने बाइक रोकी और कुछ कहा और फिर बाइक दौड़ाकर भाग गए। क्या कहा, पीड़िता को समझ नहीं आया। दोनों बदमाशों ने मुंह पर साफी बांध रखी थी। उनकी उम्र 25 साल के आसपास थी। रितिका ने बताया कि वह चिल्लाई तो आसपास से लोग आए। बाइक से बदमाशों का पीछा किया, पर वे हाथ नहीं अाए। दोपहर का वक्त होने के कारण रास्ता सूना ही था।क्षेत्रीय पार्षद मुकेश माधवानी ने बताया कि एक महीने में ही उनके वार्ड में करीब 15 छोटी-बड़ी चोरियां-छीनाझपटी हो चुकी है।

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