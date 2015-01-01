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ये पुलिस का लाठीचार्ज नहीं...,:किसान आंदोलन के समर्थन में की जा रही शूटिंग का सीन है...

बूंदी3 घंटे पहले
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यह कोई पुलिस का लाठीचार्ज नहीं, बल्कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में एक गाने की शूटिंग का सीन है, जो बरधा डैम के किनारे फिल्माया जा रहा है। इसका शीर्षक है- किसान एकता। युवा भी अब किसानों के आंदोलन से जुड़ गए हैं। किसान परिवारों के युवा आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए नए तरीके निकाल रहे हैं। एक ओर जहां आंदोलनकारी किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पढ़े-लिखे किसान परिवारों के युवा आंदोलन को समर्थन जुटाने के लिए उनकी हर मदद कर रहे हैं।उद्देश्य है कि युवा किसानों पर हो रहे अत्याचारों को आमजन तक पहुंचाएं, ताकि किसानों के समर्थन में माहौल बने, उनको अपना हक मिल सके। इस दौरान महेंद्र मीणा, रवि राजस्थानी, आशु मीणा रामराज गुर्जर, सनी भारत, वेदप्रकाश गुर्जर, हरलाल मीणा, सुरेश प्रतिहार, भैरूप्रकाश सहित कई किसान प्रेमी वहां पहुंचे।

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