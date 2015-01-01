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करंट से किसान की जलकर मौत:खेत पर हाईटेंशन लाइन का तार टूटा, करंट से किसान की जलकर मौत

बूंदी4 घंटे पहले
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हिंडाैली थाना इलाके में बड़ानयागांव के पास अपने खेत में पलेवा कर रहे किसान पर 11हजार केवी बिजली लाइन का तार टूटकर गिर गया। इससे प्रवाहित करंट से किसान जल गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। शनिवार सुबह करीब आठ बजे यह हादसा हुआ। किसान लालचंद गुर्जर (59) पुत्र प्रभुलाल गुर्जर की करंट से मौके पर ही मौत होने के साथ ही खेत में रखी धान की पराली भी राख हो गई। मृतक के पुत्र अंबालाल के घटना की रिपोर्ट हिंडौली थाने में देने के बाद पुलिस ने आकर जायजा लिया। डिस्कॉम कर्मचारियों को सूचना देकर हाईटेंशन लाइन बंद करवाई। हिंडौली अस्पताल में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया और शव सुपुर्द कर दिया। कांस्टेबल कन्हैयालाल मीणा ने बताया कि पुत्र अंबालाल की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।लालचंद की मौत की खबर पर बड़ानयागांव में शाेक छा गया। दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई। पुत्र अंबालाल ने बताया कि पिताजी सुबह चाय पीकर खेत पर काम करने चले गए थे। एकाएक हादसे की सूचना मिलते ही घर में सन्नाटा पसर गया। बाद में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। सरपंच परमजीत कौर व उपसरपंच दीपक जैन ने मृतक के परिजनों को डिस्कॉम व प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है।पीड़ित परिवार को मंडी से दिलाएंगे परिलाभ^मेरे विधानसभा क्षेत्र हिंडाैली के बड़ानयागांव में 33/11 केवी बिजली का तार टूटने से कृषि कार्य करते हुए किसान लालचंद की दर्दनाक मौत बहुत ही दुखद है। मृतक किसान परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। जयपुर में डिस्कॉम के उच्चाधिकारियों से हुई वार्ता के बाद मृतक के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा एवं आश्रितों में से एक व्यक्ति को बूंदी बिजली विभाग में कॉन्ट्रेक्ट पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कृषि उपज मंडी के तहत मिलने वाले परिलाभ भी किसान परिवार को दिलाए जाएंगे।अशोक चांदना, खेल राज्यमंत्रीनिगम का दोष साबित हुआ तो मिलेगा क्लेम^हादसे की इंक्वायरी करवाई जाएगी। अगर इसमें डिस्कॉम का दोष साबित हुआ ताे नियमानुसार मृतक के परिवार को 5 लाख का क्लेम देने का प्रावधान है। ऐसे हादसों की इंक्वायरी 7 से 15 दिन के बीच पूरी कर पीड़ित परिवार को क्लेम दे दिया जाता है। साथ ही इंक्वायरी में लाइन का तार क्यों टूटा, वक्त पर मेंटिनेंस क्यों नहीं हुई, इसकी जांच भी की जाएगी और क्षेत्रीय अभियंता पर कार्रवाई भी होगी। जीएस बैरवा, एसई, डिस्कॉम बूंदी

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