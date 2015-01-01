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कोरोना:फिर बढ़ रहा संक्रमण; एक ही दिन में मिले 29 और पॉजिटिव, जिले में कुल 2153 मरीज

बूंदी2 घंटे पहले
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काेराेना संक्रमण का खतरा अचानक फिर बए़ गया है। सर्दी के साथ पीड़िताें की संख्या बढ़ने लग गई है। शुक्रवार काे जिलेभर में 29 और कोरोना संक्रमित रोगी सामने आ गए। इसके साथ ही अब तक रोगियों की कुल संख्या 2153 पहुंच चुकी है। इधर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। जिसमें कोविड -19 के संबंध में निजी अस्पतालों में व्यापक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। वीसी में कलेक्टर आशीष गुप्ता, सीएमएचओ डॉ. जीएल मीणा, पीएमओ डॉ. प्रभाकर विजय एवं निजी अस्पतालों के संचालक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि निजी अस्पताल कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन युक्त बेड एवं आईसीयू की व्यवस्थाएं रखें। हेल्प डेस्क की व्यवस्था रहे, जिस पर निर्धारित शुल्क एवं दरें प्रदर्शित की जाएं। इसके अलावा हेल्पडेस्क 181 पर आने वाली कोविड मरीजों की सूचना पर व जिला प्रशासन द्वारा रैफर किए गए मरीजों को इलाज दिया जाए। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों की भी पालना की जाए।

जजावर-57 लोगों की कोविड सैंपलिंग
कोविड-19 के बढ़ते असर के मद्देनजर कोरोना से बचाव-प्रभावी नियंत्रण को लेकर कस्बे की पीएचसी में पीएचसी प्रभारी अधिकारी डाॅ. नम्रता शर्मा की पहल पर कोविड सैंपलिंग शिविर लगाया गया, जिसमें 57 लोगों के सैंपल लिए गए। डाॅ. नम्रता ने बताया कि आरआरटी टीम के डाॅ. एलपी नागर-डाॅ. लालचंद की देखरेख में इस रैंडम सैंपलिंग के दौरान 5 बैंककर्मी, 2 गर्भवती महिला और हाईरिस्क के 11 पेशेंट सहित कुल 57 लोगों के कोविड-19 सैंपल लिए गए। इसमे चिकित्साकर्मी मुकेश के पुरी, योगेंद्र, संजय, रामराज, बलराम, राजेश स्वामी का सहयोग रहा।
केपाटन-कारोबारी के परिजन पॉजिटिव
लंबे समय बाद शहर में एक साथ फिर 8 कोरोना पाॅजिटिव मरीज मिलने से शहरवासियों की चिंता बढ़ गई। शहर में पुलिस चौकी के समीप कपड़ा व्यापारी के परिवार के 3 सदस्य, नदी मार्ग क्षेत्र के कपड़ा व्यापारी, सीनियर स्कूल में कार्यरत चतुर्थश्रेणी कर्मचारी सहित परिवार के 3 सदस्य व वार्ड 12 में विवाहिता के पाॅजिटिव आने पर प्रशासन ने सभी को होम क्वारेंटाइन कर दिया। परिजनों से एतिहात बरतने व संपर्क में आने वालों से सैंपल देने के लिए कहा गया है। नगरपालिका प्रशासन ने नो मास्क नो एंट्री को लेकर अभियान चलाया हुआ है।
कापरेन-4 और लोग पॉजिटिव
कोरोना संक्रमित केस का सिलसिला अभी थमा नहीं है। जांच रिपोर्ट आने के बाद शुक्रवार को भी कस्बे व क्षेत्र के 4 जने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें चिकित्सा प्रभारी डॉ. राजेश मीणा ने 14 दिन के लिए होम आइसोलेट किया है। चिकित्सा प्रभारी डॉ. मीणा ने बताया कि शुक्रवार को कोरोना सैंपल की रिपोर्ट में नगरपालिका के वार्ड 20 में दो जने, एक अरनेठा व एक छाड़गांव का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले। चिकित्सा प्रभारी ने चारों जनों को घर में रहने की हिदायत दी है। संपर्क में आए लोगों का भी पता लगाया जा रहा है।
नैनवां-65 लोगों के कोरोना सैंपल लिए
सीएचसी नैनवां परिसर में कोविड-19 जांच के लिए 65 जनों के सैंपल लिए गए। इनमें संक्रमित के सम्पर्क में आने वाले 11 जने शामिल हैं। इनके अलावा खांसी-जुकाम-बुखार के 28, हाईरिस्क के 8 जनों के सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा 7 प्रसूताओं-7 गर्भवती के और 4 रैंडम सैंपल लिए गए। टीम में डॉ. एलपी नागर, मेलनर्स राजेश स्वामी, योगेन्द्र महावर, संजय मीना व एलटी रामराय वर्मा शामिल थे।

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