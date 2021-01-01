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चेयरमैन के दावेदार:6 शहरों में ये हैं चेयरमैन के दावेदार

बूंदी4 घंटे पहले
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शहर के 28 वार्ड जीत कर कांग्रेस बहुमत से दो कदम दूर है। तीन निर्दलीयों के हाथों में है बोर्ड की चाबी। इधर भाजपा अपने पास 28 पार्षद होने का दावा कर रही है। दावा है कि सभापति वही बनाएगी। तोड़फोड़-भितरघात होने पर भाजपा का भी बन सकता है बोर्ड।कांग्रेस-मधु नुवाल, ममता शर्मा और शांति सोनी सभापति की दावेदार हैं।भाजपा-सरोज अग्रवाल और महिमा गौतम दावेदार बताई जा रही है।नैनवां नगर पालिका25 वार्ड में कांग्रेस ने जीते 15 पार्षद : ऐसे में बगैर परेशानी के कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। ओमप्रकाश गुर्जर और आबिद खान अध्यक्ष के दावेदार हैं।लाखेरी नगर पालिका35 वार्ड में कांग्रेस के जीते 17 पार्षद : कांग्रेस बहुमत से एक कदम दूर है। भितरघात नहीं होने पर निर्दलीय की मदद से कांग्रेस बना सकती है बोर्ड। कांग्रेस से आशा शर्मा बताई जा रही है अध्यक्ष की दावेदार, भाजपा की अर्चना शर्मा हैं दावेदार।केशवरायपाटन नगर पालिका25 वार्ड में भाजपा के जीते 12 पार्षद। भाजपा बहुमत से है एक कदम दूर : भितरघात नहीं होने पर निर्दलीय की मदद से भाजपा का बन सकता है बोर्ड। भाजपा के मदन पचेरवाल, रामनारायण मेघवाल हैं अध्यक्ष पद के दावेदार। जोड़तोड़ की स्थिति में कांग्रेस के बागी कन्हैयालाल कराड़ भी मार सकते हैं बाजी।कापरेन नगर पालिका25 वार्ड में कांग्रेस और भाजपा के हैं 9-9 पार्षद। ऐसे में चार निर्दलीयों की व्यवस्था करने वाली पार्टी बनाएगी बोर्ड। भाजपा के गिरिराज खींची और विनोद मेघवाल दावेदार हैं।इंद्रगढ़ नगर पालिका : 20 वार्ड में कांग्रेस के 8 पार्षद जीते : कांग्रेस से राहुल वर्मा और बाबूलाल बैरवा हैं दावेदार।

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