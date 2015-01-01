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राजमार्ग पर देना होगा टोल:कल दोपहर 12 बजे से खटकड़ राजमार्ग पर देना होगा टोल

बूंदी2 घंटे पहले
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बूंदी-खटकड़ राजमार्ग पर शनिवार दोपहर 12 बजे से सभी वाहनों से टोल संग्रहण का काम शुरू हो जाएगा।राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम टोंक के कार्य क्षेत्र के राजमार्ग पर बूंदी से बिजौलिया व बूंदी से खटकड़ तक सीमेंट-कंक्रीट सड़क का नया निर्माण हुआ है। अनुबंध के तहत बिजाैलिया रोड पर पहले ही दो जगह टोल संग्रहण किया जा रहा है। बूंदी से खटकड़ तक सड़क निर्माण पूरा होने के बाद 14 नवंबर से गणेशपुरा टोल बूथ पर भी टोल वसूली शुरू हो जाएगी।

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