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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा:लंबी बांह की शर्ट, जूते-चप्पल, नथ और मंगलसूत्र तक उतरवा लिए

बूंदी4 घंटे पहले
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  • अभ्यर्थियाें के मास्क भी चेक किए गए, चमकीले पकड़ पहनकर अाई युवतियाें काे पुलिस की डांट खानी पड़ी

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2019 के दूसरे दिन शनिवार को बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई। यही वजह रही कि परीक्षार्थियों की उपस्थिति काफी कम रही। पहले दिन राजस्थान के अभ्यर्थियों की परीक्षा में हाजिरी करीब 75 परसेंट रही थी। दूसरे दिन बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की परीक्षा में उपस्थिति 70 परसेंट के आसपास रही। तीसरे और आखिरी दिन रविवार को राजस्थान के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी।शनिवार को दूसरे दिन भी परीक्षार्थियों को कड़ी जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। पुलिस ने लंबी बांह की कमीज पहनकर आए युवकों की कमीजें उतरवा ली। ऐसे युवाओं को बनियान में परीक्षा देनी पड़ी। सभी के जूते चप्पल ही परीक्षा केंद्र से बाहर ही उतरवा लिए गए। महिला परीक्षार्थियों के गहने-मंगलसूत्र-नाक का कांटा और बालों के पिन भी उतरवा लिए गए। मास्क चेक किया गया। यहां तक कि हाथों-पैरों में बंधी गई काली डोरी भी काट दी गई। चमकीले कपड़े पहन कर आई युवतियों को भी पुलिस की डांट खानी पड़ी। बाहरी राज्यों से आई महिला परीक्षार्थियों के साथ आए छोटे बच्चे परिजन संभाले हुए थे। जिले में 6 केंद्रों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चल रही है।

पहले दिन की तुलना में कम आए परीक्षार्थी: दो पारियों में हो रही परीक्षा में शनिवार दूसरे दिन दूसरी पारी में रजिस्टर्ड 2784 परीक्षार्थियों में से महज 757 परीक्षार्थी ही परीक्षा में बैठे। कार्यवाहक एसपी किशोरीलाल ने बताया कि दूसरे दिन भी परीक्षा शांतिपूर्ण रही। नकल का कोई केस सामने नहीं आया। शनिवार को दोनों पारियों में कुल 5568 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी। पहली पारी में 2784 और इतने ही दूसरी पारी में परीक्षा में बैठने थे। पहली पारी में 2784 में से 2021 और दूसरी पारी में 2784 में से महज 757 परीक्षार्थियों ने ही परीक्षा दी। इस तरह 5568 में से 2778 परीक्षार्थियों ने ही परीक्षा दी। दोनों पारियों में मिलाकर 2790 परीक्षार्थी गैरमौजूद रहे। रविवार को तीसरे दिन राजस्थान के परीक्षार्थियों के इम्तिहान के साथ परीक्षा संपन्न हो जाएगी।

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